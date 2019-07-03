المهندس أحمد ماهر سليم يحصل على البكالوريوس من بريطانيا

وطنا اليوم-عمان:حصل نجل رئيس جامعة عمان العربية المهندس أحمد ماهر لطفي سليم على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بدرجة الشرف من جامعة اوكلان البريطانية (University of central Lancashire) انجلترا.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة اوكلان البريطانية تأسست عام 1828 وحائزة على المرتبة التاسعة عشر في الجامعات البريطانية، وتتمتع بشراكات مع العديد من الجامعات في العالم العربي وتعتز بأنها تدرس نحو 35 ألف طالب وطالبة في البرامج الدولية.

وتصنف الجامعة عالميا من بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم وذلك وفقا لمجلة التايمز للتعليم العالي، وقد تخرج منها العديد من الشخصيات البارزة في مجال السياسة والإذاعة والصحافة والإعلام وأساتذة الجامعات.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة جامعة عمان العربية بالتهاني القلبية لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم بتخرج نجله المهندس أحمد بمرتبة الشرف.







