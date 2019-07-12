المولا يرعى تخريج الفوج الخامس والعشرين لجامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:احتفلت جامعة البترا بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج الخامس والعشرين للعام الدراسي 2018/2019، على مدى يومين على المسطح الأخضر في حرم الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا.

وهنأ المولا الطلبة الخريجين وذويهم قائلا "إنكم منذ اليوم ستبدأون منعطفًا جديدًا في حياتكم وقد أعددناكم لذلك وزودناكم من الخبرات والمعارف ما يكفي لأن تعيشوا حياتكم الجديدة وأنتم واثقون من أنفسكم وقدراتكم"، مضيفًا "نريدكم أن تكونوا ممثلين أوفياء لجامعتكم وشخصيتها المميزة".

وأشار المولا إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الجامعة بحصول عدد من كلياتها على اعتمادات دولية لتخصصاتها بالإضافة لحصول طلبتها على جوائز محلية وعالمية، قائلا "حصلت الجامعة حديثًا على الاعتماد البريطاني ASIC للجامعة كافة بكل كلياتها وأقسامها ومراكزها، وقبل ذلك حصلت كلية الصيدلة والعلوم الطبية على الاعتماد الأمريكيACPE".

وأكد الطالب محمد صالح في كلمة الخريجين لليوم الأول على دور الاجتهاد في تحقيق النجاح قائلا " إن هذا اليومَ يومُ فرحٍ طالما انتظرناه، وسعينا بجدٍّ لكي يتجلّى واقعا بعدما حلمنا به طويلا، أن نتخرجَ وفي يدِنا سلاحُ العلم، فكم سَهِرْنا اللّيالي، واجتهدنا فأنجزنا، ووعدْنا فحققنا، فهذه مسيرتُنا في تخصصاتِنا المختلفة، فالنجاحُ يحتاج التصميمَ والصبرَ، ولا يملكُ الصبرَ والتصميمَ إلا أصحابُ العقولِ والألباب".

وأضافت فرات الدبس في كلمة الخريجين لليوم الثاني أن الاجتهاد لم ينته بانتهاء الدراسة الجامعية، قائلة "اليوم تضافُ على عاتقِنا مسؤوليةٌ أخرى، وواجبٌ آخر، همُّ العلمِ وحملُه، فنسألُ اللهَ أن نكونَ على قدْرٍ من الوعيِ والبصيرةِ وحُسنِ التصرّف، بأن نُجيدَ تعلّمَ العلمِ وتعليمِه، ونسعى في إحياءِ أمّةٍ عزيزة، عِمادُها المعارف، وأساسُها الفضيلة".

واستضاف حفل التخريج كلمات لخريجي الجامعة القدامى خريجة جامعة البترا الصحفية بشرى نيروخ تخصص صحافة وإعلام، والتي حققت العديد من الجوائز الصحفية والتي أكدت أن النجاح يتحقق من خلال التخطيط، قائلة "خططْ لهدفك قريبِ المدى، فما أن تحققه ستجدْ نفسَكَ قد سِرتَ نحو تحقيقِ أهدافك بعيدةِ المدى، ولو اعترضك "مطبُ الفشل" في البدايات، فلا تستسلم، بل انهضْ مجدداً وطوّر نفسك، واصقل مهاراتِك وقدراتك، واكتسب الخبرة، ولو كلّفك ذلك الكثير، ذلك أنه سيأتي تتويجاً لصبركَ ونجاحكَ الخير الوفير".

بينما أكدت خريجة كلية الصيدلة الدكتورة هويدا السعيد مديرة الخدمات الجوية في شركة الأجنحة العربية على أهمية أن يكون الخريج شغوفًا بعمله قائلة "ليس عليكَ أن تعملَ ما يعملُه الآخرون، عش اسطورتكَ لنفسكَ وبنفسك، كن عارفاً بذاتِك، وابحث عنها ووازن بين نقاطِ قوتِك وقيمِك وتجاربِ حياتِك أنت"، مضيفة "شهادتُكَ الجامعيةُ ما هي إلا البداية، فكن أنت نفسُك مَن يحددُ مصيرَك المهنيَ بالنهاية".

وتم في الاحتفال تقديم جائزة أفضل باحث في الجامعة للعام الجامعي 2018/2019 إلى الدكتور نضال القنة وجائزة أفضل مدرس للدكتور فيصل أبو الرب.







