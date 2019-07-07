سابقة في تاريخ الجامعات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:استقبل رئيس جامعة اليرموك د. زيدان كفافي في مكتبه ظهر اليوم الأحد الشاب عبدالله حماشا الذي تمت الإساءة له بتصرف فردي من قبل احد موظفي الأمن الجامعي في الجامعة يوم الخميس الماضي .

حيث آثر الدكتور الكفافي على استقبال الشاب حماشا على بوابة الجامعة ومرافقته إلى مكتبه ، ليقدم اعتذاره باسمه وباسم كافة موظفي جامعة اليرموك عما بدر من تصرف وسلوك فردي لا يعكس صورة الجامعة التي تعتبر من أكثر الجامعات تواصلاً وانفتاحاً على المجتمع المحلي ، رافضاً تصنيفهم بذوي الاحتياجات الخاصة بحكم علمهم المتميز ، وعليه فهم السند والفخر لمؤسساتنا التعليمية .

من ناحيته أكد الشاب حماشا اعتزازه وفخره بهذا الاستقبال الطيب من قبل رئيس الجامعة ، فهو مثال للخلق والتواضع ، مسجلاً سابقة في تاريخ الجامعات بمتابعته للحادثه ، وتقديم اعتذاره ، وإصراره على استقبالي برفقة زملائي ، ليدل ذلك على نبل الأخلاق الذي تتمتع به إدارة الجامعة وحرصها على ديمومة العلاقة ما بينها وبين إفراد المجتمع المحلي بغض النظر عن تصنيفاتهم .