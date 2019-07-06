الرئيسية | شباب و جامعات (الاعتماد) تدرس التخصصات وأعداد المقاعد المتاحة في الجامعات

وطنا اليوم ـ شباب وجامعات اكدت مصادر : ان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تحصر التخصصات المعتمدة والمتاح القبول بها بالجامعات الرسمية للعام الجامعي 2019-2020.



كما تدرس الهيئة أعداد المقاعد التي نسبت بها مجالس أمناء الجامعات ومدى توافقها مع الطاقات الاستيعابية، التي تحددها معايير الاعتماد.



وتوقعت مصادر رسمية في الهيئة ان تنتهي اللجان المختصة من عملية حصر التخصصات وتحديد الاعداد، خلال الاسبوع الحالي.



وكانت الجامعة الاردنية قد رفعت الى وحدة تنسيق القبول الموحد المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بالتخصصات المتاح القبول بها وكذلك اعداد المقاعد الشاغرة فيها، والتي بدروها احالتها الى هيئة الاعتماد لدراستها. وستنشر الوحدة حال اعتماد التخصصات قوائم باسماء التخصصات المتاح القبول فيها وجميع التفاصيل المتعلقة بها من حيث الحد الادنى للقبول والتخصصات المسموح لكل فرع من فروع الثانوية العامة التقدم لها وكذلك الرسوم الجامعية لكل تخصص.



وبحسب نص المادة العاشرة من قانون الجامعات الاردنية فإن البند (ط) منها ينص على أن من مهام مجالس أمناء الجامعات «تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة او وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس».

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