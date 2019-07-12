كفافي يتحرك ضد اساءة موظف لمواطن داخل اليرموك

وطنا اليوم-عمان: وجه رئيس جامعة اليرموك ا.د. زيدان كفافي دعوة خاصة للسيد عبدالله حماشا لزيارة اليرموك يوم الاحد حيث سيكون باستقباله شخصيا على البوابة التي تمت اساءة معاملته من قبل بعض الموظفين الخميس الماضي.

واكد كفافي ان اي سلوك فيه اساءه في التعامل مع زوار الجامعة انما هو سلوكا" فرديا" لا يعكس باي حال من الاحوال سياسة الجامعة مع اصحاب الحالات الخاصة والتي تعتبر اليرموك من بين اكثر الجامعات انفتاحا على المجتمع المحلي وتعاونا وتقديما للتسهيلات لفئاته المختلفة.

وأكد انه سيصار الاحد الوقوف على ملابسات الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق كل مقصر في اداء واجباته او اساء المعاملة. مشيرا كفافي الى ان القيام بالواجبات لا تعني باي حال من الاحوال الاساءة لكرامة الناس.

وهاتف كفافي قبل قليل حماشا وقدم له الدعوة لزيارة اليرموك و لقاءه في مكتبه برئاسة الجامعة وتناول الغداء بمعيته ومن ثم اجراء جوله له على مرافق الجامعة في رسالة بمثابة رد اعتبار.

واكد كفافي ان ما لانرضاه لانفسنا لا نرضاه لغيرنا، وان كرامات الناس محفوظة وان القيام بالواجبات لا تعني الاساءة.