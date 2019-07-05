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جامعة بالأردن تطلب قرضاَ من الحكومة لدفع رواتب موظفيها
وطنا اليوم-عمان:طلبت جامعة آل البيت إلى وزارة المالية قرضا بقيمة أربعة ملايين دينار لادامة العملية التعليمية وتوفير رواتب الموظفين البالغ عددهم (1305) موظفين.
وحسب مصادر مطلعة في الجامعة فان الادارة خاطبت وزارة التعليم العالي خطيا بخصوصا قرضا من وزارة المالية بقيمة (4) ملايين دينار لافتة انه سيصار الى رفع الطلب لرئاسة الوزراء للموافقة عليه وتحويله الى المالية .
وقالت المصادر إن الجامعة تعاني من أزمة مالية صعبة بسبب ارتفاع الرواتب والتي تصل الى (1.9) مليون دينار شهريا والكلف التشغيلية الى جانب ارتفاع المديونية البالغة (22) مليونا منها (10) ملايين لشركات ومواطنين وطلبة .
ولفتت المصادر إلى ان وزارة المالية منحت الجامعة سابقا قرضا بقيمة (700) الف دينار ، مثلما منحت جامعات كانت تعاني أزمة مالية مبالغ وصلت الى (5) ملايين دينار مبينة بانه وحال الموافقة على القرض فان الجامعة ستخفف من الضغوطات المالية التي تقع عليها ، خصوصا وأن الجامعة طلبت بتسديد القرض ضمن اربع سنوات
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