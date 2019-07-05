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طلبة عمان الاهلية يتأهلون للمرحلة النهائية للملتقى العربي الطلابي الإبداعي بجامعة العين
وطنا اليوم-عمان:تأهل البحث المقدم باسم جامعة عمان الأهلية من كلية العمارة والتصميم/ قسم الهندسة المعمارية والذي شاركت به الطالبات الباحثات: نوران موحد، روان موحد، لمى حواتمه وبإشراف المهندسة شادن أبوصفية، للمرحلة النهائية للملتقى الطلابي الإبداعي الحادي والعشرون ٢٠١٩ والذي سيتم عقده في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٢٧-٣١/ ١٠ / ٢٠١٩.
وكان المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي قد أعلن رسميا قائمة الطلبة المقبولة أبحاثهم للمشاركة في الملتقى في دورته الحادية والعشرين تحت عنوان " دور ريادة الأعمال والإبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة الإقتصاد الوطني".
وقد شاركت الطالبات بمحور البحث العلمي للعلوم الإنسانية ببحث تحت عنوان : "فعالية رياض الأطفال في الأردن: صياغة المستقبل نحو عمارة صديقة للطفل".
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