طلبة عمان الاهلية يتأهلون للمرحلة النهائية للملتقى العربي الطلابي الإبداعي بجامعة العين

وطنا اليوم-عمان:تأهل البحث المقدم باسم جامعة عمان الأهلية من كلية العمارة والتصميم/ قسم الهندسة المعمارية والذي شاركت به الطالبات الباحثات: نوران موحد، روان موحد، لمى حواتمه وبإشراف المهندسة شادن أبوصفية، للمرحلة النهائية للملتقى الطلابي الإبداعي الحادي والعشرون ٢٠١٩ والذي سيتم عقده في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٢٧-٣١/ ١٠ / ٢٠١٩.

وكان المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي قد أعلن رسميا قائمة الطلبة المقبولة أبحاثهم للمشاركة في الملتقى في دورته الحادية والعشرين تحت عنوان " دور ريادة الأعمال والإبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة الإقتصاد الوطني".