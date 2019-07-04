المولا يقدم درع جامعة البترا للأميرة ديمة آل سعود تقديرًا لجهودها في محاربة الفقر

وطنا اليوم-عمان:قدم رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا درع الجامعة إلى سمو الأميرة ديمة آل سعود الرئيسة الفخرية لمؤسسة "نبل" للتنمية والتدريب، تقديرًا لجهودها في محاربة الجوع ودعم الأسر الفقيرة في الأردن، جاء ذلك خلال لقائه الأميرة في جامعة البترا لبحث مجالات التعاون بين جامعة البترا ومؤسسة نبل لتقديم الخدمات المجتمعية ودعم المشاريع الريادية، والمراكز الإعلامية.

وأكد المولا خلال لقائه الأميرة ديمة آل سعود ووفد من مؤسسة نبل أن خدمة المجتمع تعد من المحاور الرئيسية في سياسات جامعة البترا، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتأسيس حاضنات أعمال لدعم الأفكار الإبداعية لطلبة الجامعة وتحويلها إلى مشاريع، مضيفًا أن حاضنات الأعمال توفر للطلبة مختلف أوجه الدعم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع على ارض الواقع وكذلك المساعدة في الحصول على براءات الاختراع للمنتجات المتميزة".

وأكد المولا أن جامعة البترا ترحب بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم الأعمال والمشاريع الريادية سواء بالخبرات الفنية أو التجهيزات اللازمة.

وأكدت الأميرة ديمة آل سعود أن مؤسسة نبل للتنمية والتدريب تحرص على التعاون مع كافة المؤسسات لتقديم المساعدات والدعم للمحتاجين بشكل دائم ومساعدة الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن انطلاقة المؤسسة كانت من خلال العمل على تقديم المساعدات الغذائية إلى الأسرة الفقيرة داخل عمان وتقديم طرود الخير للأسر الفقيرة في المناطق البعيدة.

وأوضحت الأميرة ديمة آل سعود أن "نبل" اهتمت بمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة قدرتها في الاعتماد على الذات، عبر تنظيم ورشات عمل تدريبية لصقل مهارات أفراد تلك الأسر القادرين على العمل والسعي لتأمين وظائف لهم مع عدد من الداعمين الاستراتيجيين.

وقالت رئيسة مؤسسة "نبل" الدكتورة كوثر القطارنة أن استمرار نجاح عمل المؤسسة يأتي من تعزيز التعاون مع المؤسسات الداعمة وجذب التمويل اللازم للحد من الجوع سواء كانت عبر المساعدات العينية أم من خلال تأمين برامج التدريب لتمكين الأفراد من إنشاء أعمالهم الخاصة، وكذلك تبني المشاريع الريادية.

وحضر اللقاء عمداء وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة البترا إلى جانب مشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة نبل المهندس رشاد جرابيت.







