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جامعة عمان الأهلية أول جامعة ومؤسسة أردنية تحصل على شهادة آيزو المخاطر
وطنا اليوم-عمان:حصلت جامعة عمان الأهلية على شهادة مطابقة المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر (آيزو 31000) من قبل الشركة العالمية TQCSI ، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق متطلبات نيل الشهادة والانتهاء من التدقيق الخارجي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقد تسلم مدير عام وحدة الاعتماد وإدارة الجودة الأستاذ الدكتور معاذ حوراني الشهادة، مؤكداً بدوره على أن نيلها جاء نتيجة تضافر الجهود والتعاون المستمر بين فريق دائرة الجودة وممثلي الكليات والعمادات والوحدات التنظيمية في الجامعة.
وأضاف بأن نجاح الجامعة في الحصول على هذه الشهادة سيكون له أثر إيجابي، فتطبيق هذه المواصفة يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (2019-2023) والعمل على خفض احتمالية وقوع المخاطر التي قد تواجهها.
وأوضح الحوراني أن وجود منهجيات المخاطر الشاملة في الجامعة سهل عملية الحصول على شهادة (آيزو 31000) وتجلّى ذلك بإدراك أهمية تحديد وتحليل المخاطر التي قد تواجهها والاستجابة لها.
من الجدير بالذكر أن حصول جامعة عمان الأهلية على هذه الشهادة جاء بدعم مباشر من قبل الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس مجلس الامناء ، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وهي تضاف إلى مجموعة من الشهادات والاعتمادات الدولية والمحلية، والتي تم الحصول عليها استناداً إلى تخطيط مسبق انطلق من ضرورة وجود نظام إدارة متكامل على مستوى الجامعة.
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