جامعة عمان الأهلية تختتم مشاركتها في الملتقى العربي للقيادات الجامعية

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الأهلية في الملتقى الأول للقيادات الجامعية والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "استراتيجيات التميز في الأداء الجامعي"، حيث شارك وفد الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعضوية كل من الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان عميد كلية الدراسات العليا والدكتور علاء الحوراني عميد كلية الأعمال والدكتور أنس السعود مدير حاضنة الأعمال ومدير التصنيف والاعتماد الدولي والدكتور حسام كوكش مدير مركز التعليم والتعلم، في أعمال الملتقى والذي عقد على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد ألقى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة كلمة أوضح من خلالها أهمية نهوض القيادات الجامعية وأخذ دورها الحقيقي في إدارة التميز الجامعي ووضع الإستراتيجيات الناجعة التي من شأنها تحقيق التميز في كافة المستويات.

كما قام الدكتورحمدان بتكريم كل من معالي الأستاذ الدكتور عمر عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور عادل السن المنسق العام للملتقى والمتحدثين الرئيسيين في الملتقى الدكتور ديفيد لوك والدكتور محمد لطفي.

هذا وقد مثل الأردن في هذا الملتقى جامعة عمان الأهلية والجامعة الأردنية.