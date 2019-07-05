الرئيسية | شباب و جامعات الطويسي ينفي صحة تصريحات الخارجية: لم يصلني شيء

وطنا اليوم-عمان: نفى وزير التعليم العالي السابق، الدكتور عادل الطويسي، صحة ما جاء على لسان مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عاهد السويدان خلال اجتماع لجنة التربية في مجلس النواب، الاثنين، من كون "وزارة الخارجية حذرت وزارة التعليم العالي في الأردن منذ عام 2017 حول اعتماد الجامعات الأردنية في الكويت، إلا أن وزير التعليم العالي السابق رفض قبول تقرير حول اعتماد الجامعات الأردنية في الكويت".

وأكد الطويسي في بيان صحفي له أن "التقرير المشار إليه في تصريح سويدان لم يصل أصلا إلى وزير التعليم العالي الأردني ولم ترسله أي جهة له في ذلك الوقت".

وأوضح الطويسي إن ما ورده من وزير الخارجية آنذاك كان كتاب السفير الأردني لدى الكويت حول مقابلته لوزير التعليم في الكويت، ونصّه: "قمت بالاستفسار عن نتائج الزيارة الأخيرة لوفد الاعتماد الأكاديمي في المملكة خلال شهر تشرين ثاني 2017 وأوضح الوزير أن نتائج التقرير كانت غير مهنية وسلبية، وقام بتأخير اصدارها عندما كان يتولى منصب وكيل الوزارة، وعند تولّيه الوزارة قام برفض التقرير وذلك في ظلّ عدم لقاء الوفد أي جهة رسمية في وزارة التعليم العالي أو هيئة الاعتماد، واقتصار الزيارات للجامعات الخاصة التي ترتبط بعلاقات ودية مع الملحق الثقافي الكويتي في عمان".

وشدد على أن الشخص الذي رفض تقرير وفد الاعتماد الأكاديمي الكويتي آنذاك هو وزير التعليم الكويتي نفسه، وليس وزير التعليم العالي الأردني، داعيا مسؤول وزارة الخارجية الدقة في تصريحاته مستقبلا.

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