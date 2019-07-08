الرئيسية | شباب و جامعات الخارجية: حذّرنا التعليم العالي .. وذنيبات قالها من زمان

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، عاهد سويدان، أن وزارة الخارجية، حذّرت وزارة التعليم العالي، حول اعتماد الجامعات الأردنية في الكويت، منذ 2017.

وقال سويدان، خلال اجتماع لجنة التربية، لبحث قضية تقليص اعتماد الجامعات الاردنية، إن السفير الأردني في الكويت، حذّر وزارة التعليم العالي، لتصويب أوضاع الجامعات، في تشرين الثاني من عام 2017.

وأوضح أن وزير التعليم العالي السابق، رفض قبول تقرير حول رأي الكويت بالجامعات الأردنية.

وأعادت أزمة التعليم العالي وقرارات حكومتي الكويت وقطر، بشأن الجامعات الأردنية، إلى الأذهان تصريحات أطلقها وزير التربية والتعليم الأسبق محمد ذنيبات.

ففي عام 2014، شن ذنيبات هجوما لاذعا على التعليم الجامعي في الأردن، كاشفا أن حاصلين على درجة البكالورويس في الشريعة لا يعرفون الفرق بين السور المكية والمدنية.

وقال الوزير الأسبق، إن هذه مخرجات التعليم الجامعي في الأردن على حقيقتها، وهي نتيجة السكوت في المدارس والجامعات.

ورفض ذنيبات وقتها تعيين معلمين في وزارة التربية دون التقدم لامتحان تنافسي واجتيازه، مؤكدا أن بعض الجامعيين حصلوا درجة 2 من 100 في الامتحان التنافسي.

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم لن تكون مكانا لحل مشكلة البطالة.





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