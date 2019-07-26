 وطنا نيوز -الزعبي: 42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الأساسية
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الزعبي: 42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الأساسية
التاريخ : 07-07-2019 09:23:05 المشاهدات: 1105

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس هية اعتماد مؤسسات التعليم العالي بشير الزعبي عن نسبة الاجابات غير الصحيحة في امتحان الكفاية الجامعي والتي بلغت 42.42%، مشيرا الى أن 57.58% منها فقط اجابات صحيحة.
وقال الزعبي خلال استضافته ورئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور في برنامج الأردن هذا المساء والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الاردني إن هذه النسبة تعني أن 42.42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الاساسية.

وبين أن هذه النسبة تمثل 6 كفايات غير متقنة لدى الطلبة من اصل 14 كفاية يقدمها الامتحان.
ومن جهته طالب البدور بضرورة عقد امتحان كفاية وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج، اضافة الى توحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات.
وقال البدور إن التعليم العالي في الأردن يتميز بمستو جيد لكن يوجد بعض الاخطاء والهفوات ومنها منح الاستثناءات للجامعات بهدف استقطاب الطلبة.
وأكد على ضرورة الحفاظ على جودة التعليم الاردني عبر الامتحان الوطني وتوحيد المناهج.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد الزعبي إلى أن سمعة التعليم العالي مرآة لسمعة الأردن في الخارج، مؤكدا أن سمعة الطلبة الأردنيين في الجامعات الغربية متميزة، وكثر منهم يكونون من الاوائل في تلك الجامعات.


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