الزعبي: 42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الأساسية

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس هية اعتماد مؤسسات التعليم العالي بشير الزعبي عن نسبة الاجابات غير الصحيحة في امتحان الكفاية الجامعي والتي بلغت 42.42%، مشيرا الى أن 57.58% منها فقط اجابات صحيحة.

وقال الزعبي خلال استضافته ورئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور في برنامج الأردن هذا المساء والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الاردني إن هذه النسبة تعني أن 42.42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الاساسية.

وبين أن هذه النسبة تمثل 6 كفايات غير متقنة لدى الطلبة من اصل 14 كفاية يقدمها الامتحان.

ومن جهته طالب البدور بضرورة عقد امتحان كفاية وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج، اضافة الى توحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات.

وقال البدور إن التعليم العالي في الأردن يتميز بمستو جيد لكن يوجد بعض الاخطاء والهفوات ومنها منح الاستثناءات للجامعات بهدف استقطاب الطلبة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على جودة التعليم الاردني عبر الامتحان الوطني وتوحيد المناهج.