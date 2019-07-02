الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا تعزز إنجازاتها بحصولها على شهادة الاعتماد البريطاني

وطنا اليوم-عمان:منحت هيئة الاعتماد البريطاني (ASIC) شهادة الاعتماد الدولي لجامعة البترا بمرتبة "الجامعة المتميزة" “Premier University”، وهي أول جامعة أردنية في المملكة تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الجامعة بكافة كلياتها ودوائرها ومراكزها.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولا أسرة الجامعة والعاملين من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، قائلا إن "الاعتماد البريطاني يعتبر إضافة إلى سجل إنجازات الجامعة في الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية"، مؤكداً استمرارية الجامعة في الحصول على كافة الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاءة تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية، وتعزيز كفاءة مخرجاتها التعليمية.

وقال مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم إن هيئة الاعتماد البريطاني منحت الشهادة للجامعة بعد تحقيقها كافة متطلبات الاعتماد وشروطه لكافة مجالات الاعتماد والمتمثلة في: مباني الجامعة ومرافقها والصحة والسلامة، الحوكمة والإدارة والموارد البشرية، التعلم والتعليم، ضمان الجودة وتحسينها، رعاية الطلبة، توظيف الطلبة. حيث حصلت الجامعة على درجة "تقدير عال" “Commendable Grades” في كل مجال من هذه المجالات الست مما يعكس المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة.

وأضاف أن تقرير هيئة الاعتماد أشار إلى أن "الجامعة قد استحقت هذه الشهادة بدرجة التميز بسبب تحقيقها لمعايير هذه المجالات بدرجة جديرة بالثناء. ويساعد اعتماد ASIC الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات اختيارهم للجامعة بصورة أكثر استنارة، كما يؤكد للمؤسسات والطلبة محلياً ودولياً أنها مؤسسة عالية الجودة".

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الاعتماد البريطاني ASIC هي هيئة دولية للاعتماد الأكاديمي، وعضو في المؤسسة البريطانية للجودة (BQF)، وهي عضو في مجموعة (CHEA)، مجموعة الجودة الدولية (CIQG) في الولايات المتحدة الأمريكية ومدرجة في دليلها الدولي، وهي عضو في (BQF) مؤسسة الجودة البريطانية، وهي منضمة للشبكة الأوروبية لضمان الجودة (ENQA) وعضو مؤسس في الشبكة الأوروبية للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني (EDEN).

وكانت جامعة البترا أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة في التعليم، من قبل "هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها" الأردنية في العام 2015، ولمدة ثلاث سنوات على التوالي. كما أنها حصلت على الاعتماد الأمريكي (ABET) في تخصصين في كلية تكنولوجيا المعلومات هما علم الحاسوب، ونظم المعلومات الحاسوبية، وهي حاصلة على الاعتماد الأمريكي في تخصص الصيدلة (ACPE)، وشهادة ضمان الجودة لكلية الصيدلة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى حصولها على شهادة الآيزو 9001:2015.













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