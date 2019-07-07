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المعاني ينفي تصريحات نسبت له حول شخص قطري
وطنا اليوم-عمان:نفى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، ما نسب له من تصريحات صحافية حول حصول شخص قطري على شهادة أردنية بـ "ثمانية أشهر".
وكان ناشطون تداولوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونيا خبرا حول حصول شخص قطري على شهادة أردنية بـ "ثمانية أشهر"، على لسان وزير التعليم العالي.
وكانت وزارة التعليم العالي القطرية، قررت إلغاء اعتماد 7 جامعات أردنية، والإبقاء على الاعتراف بـ 6 جامعات فقط.
ويأتي قرار الوزارة القطرية، بعد قرار نظيرتها الكويتية بإلغاء اعتماد 15 جامعة أردنية واعترافها بـ5 فقط.
وقال المعاني ، ان القرار الكويتي المتعلق بالجامعات الأردنية فرصة لكي "نشدشد البراغي في سيارة التعليم العالي".
واردف المعاني في تصريحات لبرنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية مع الإعلامي صدام راتب المجالي: نطمئن الأردنيين على التعليم العالي في الأردن، فتعليمنا بخير وجامعتنا بخير ، فلدينا 14 جامعة اردنية بين افضل 100 جامعة ، ودول سبقتنا بالموارد لا يوجد لها هذا العدد ضمن الجامعات المئة.
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