الرئيسية | شباب و جامعات ترقية د. غالب عريقات "من جامعة عمان الاهلية " الى رتبة استاذ

قرر مجلس العمداء في جامعة عمان الاهلية في جلسته التي عقدت بتاريخ 20-6-2019 ترقية الدكتور غالب عريقات / كلية العلوم الطبية المساندة الى رتبة استاذ اعتبارا من تاريخه. والدكتور غالب عريقات كان يشغل قبل ترقيته قائما باعمال عميد كلية العلوم الطبية المساندة بعد ان اصبحت كلية منفصلة عن كلية الصيدلة والعلوم الطبية ..الى جانب قيامه بمهام مدير دائرة القبول والتسجيل في الجامعة ....الف مبروك الترقية د.غالب .

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