 وطنا نيوز -ترقية د. غالب عريقات "من جامعة عمان الاهلية " الى رتبة استاذ
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ترقية د. غالب عريقات "من جامعة عمان الاهلية " الى رتبة استاذ
التاريخ : 06-07-2019 10:54:00 المشاهدات: 918

 قرر مجلس العمداء في جامعة عمان الاهلية في جلسته التي عقدت بتاريخ 20-6-2019 ترقية الدكتور غالب عريقات / كلية العلوم الطبية المساندة الى رتبة استاذ اعتبارا من تاريخه.
والدكتور غالب عريقات كان يشغل قبل ترقيته قائما باعمال عميد كلية العلوم الطبية المساندة بعد ان اصبحت كلية منفصلة عن كلية الصيدلة والعلوم الطبية ..الى جانب قيامه بمهام مدير دائرة القبول والتسجيل في الجامعة ....الف مبروك الترقية د.غالب .

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