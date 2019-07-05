 وطنا نيوز -وثائق تكشف إلغاء الكويت اعتماد 15 جامعة أردنية
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وثائق تكشف إلغاء الكويت اعتماد 15 جامعة أردنية
التاريخ : 05-07-2019 02:10:32 المشاهدات: 732

وطنا اليوم-عمان:أصدرت الحكومة الكويتي قرارا وزاريا بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الأردن.

وأظهرت وثائق رسمية، أن الحكومة الكويتية قررت للسماح للطلبة الراغبين بالدراسة في برنامج البكالوريوس والدراسات العليا (جميع الكليات) في الاردن:

1- الجامعة الأردنية

2- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

3- جامعة اليرموك

4- الجامعة الهاشمية 

5- جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وبذلك ينخفض عدد الجامعات الأردنية المعتمدة من 20 جامعة إلى 5 فقط، بعد ان استبعد الـ15 جامعة التي نص عليها القرار الأكاديمي السابق 24 2014، وابقى الخمس المذكورة في القرار الصادر امس.

ونص القرار على أن يتبع البرنامج الدراسي الذي يلتحق به الطالب نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية أكد في وقت سابق أنها لم تتلق تأكيدا رسميا من وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية بسحبها الاعتراف بـ 15 جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.










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