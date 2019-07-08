التعليم العالي: لا نعلم حقيقة سحب الاعتراف بـ15 جامعة أردنية

وطنا اليوم-عمان:اطلعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس على خبر متداول على منصات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية الكويتية منها والاردنية يفيد بسحب وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية الاعتراف بخمسة عشر جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.

وتود الوزارة أن تؤكد بأنها لم تتلق أي تأكيد رسمي يتعلق بهذا الأمر.

وقد قام وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بالاتصال مع السفير الأردني في دولة الكويت صقر ابو شتال والطلب منه بمقابلة معالي وزير التربية و التعليم العالي الكويتي والاستفسار منه عن حيثيات هذا القرار ان كان صحيحا.

كما تم الاتصال بالملحق الثقافي الكويتي في سفارة دولة الكويت في عمان ودعوته للاجتماع بوزير التعليم العالي في الوزارة للإستفسار من سعادته عن هذا الموضوع حيث تعذر حضوره بسبب الارتباط بمواعيد مسبقة.

كما تؤكد الوزارة أنها لن تعلق على هذا الأمر قبل استيضاحه بشكل كامل والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تبين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الجانب الكويتي الشقيق لمثل هذا القرار.

وأكدت الوزارة في ذات الوقت على أن التعليم العالي الأردني بخير في مجمله وأنه في حال تبين للوزارة أن هناك تقصيرا من أي جانب أدى أو يؤدي إلى الإساءة لمنظومة التعليم العالي الأردني فإن الجهات الرقابية في الوزارة وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردني وضمان جودتها ستقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأمور.