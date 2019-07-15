طلبة فيلادلفيا يشاركون في ورشة التغيير

وطنا اليوم-عمان:شارك مجموعة من طلبة جامعة فيلادلفيا في الورشة التدريبية قوة التغيير التي نظمتها الجمعية الثقافية للشباب والطفولة بالتعاون مع رابطة الإعلام البيئي والدولية للشباب والتنمية بحضور نخبة من طلبة الجامعات والفعاليات الشبابية المختلفة واستمرت ثلاثة أيام . ورعاها الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير العدل الأسبق الذي أشار إلى أن الشباب هم عماد الأمة، وبهم تتقدم المجتمعات وتنمو وتتطور، وهم البناه الحقيقيون للتغيير.

وأكد الجازي على أهمية إيلاء الشباب الاهتمام والرعاية والعناية، مشدداً على دور الشباب في نهضة الأمم وبناء أركانها .

وقال أن على الشباب أن يكون لهم الحضور المؤثر في الحياة، وعليهم أن ينهلوا من ينابيع العلم ويتسلحوا بالاطلاع على كل جديد وأن يتحدوا الصعاب وينطلقوا إلى رحاب الحياة بثقة وأمل كبيرين.

اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية حاضر فيها الدكتور عدنان الطوباسي استاذ علم النفس والارشاد النفسي المساعد في جامعة فيلادلفيا، والدكتور النائب إبراهيم البدور رئيس لجنة التربية في مجلس النواب والصحفي خالد القضاة مدير التدريب الإعلامي في جريدة الرأي.

وفي ختام أعمال الدورة سلم الجازي الشهادات للمشاركين وقدم له الدكتور عدنان الطوباسي رئيس الجمعية درعها تقديراً لجهوده الوطنية







