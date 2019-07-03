الرئيسية | شباب و جامعات اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمان الأهلية وشركة الإبداع للتنمية البشرية

وطنا اليوم-عمان:وقعت دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الإبداع للتنمية البشرية وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 في الجامعة. الاتفاقية التي سيشرف عليها مركز الاستشارات والتعليم المستمر ستطرح الجامعة من خلالها دبلومات تدريبية ودورات للطلبة في مجالات عدة تهدف الى اكساب الطالب المهارات اللازمة للتدريب وممارسة الأنشطة المهنية في سوق العمل، ومن هذه الدبلومات التدريبية: دبلوم إدارة المطارات وعلوم الطيران، دبلوم تأهيل المضيفين والمضيفات الجويين، دبلوم متقدم في إدارة المؤسسات غير الربحية، دبلوم الإعداد لاحترافية في التسويق الصيدلاني ومبيعات الأدوية، دبلوم تصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية، دبلوم في إدارة المستشفيات والسجلات الطبية وغيرها من الدبلومات. وقد وقع الاتفاقية عن شركة الابداع السيد سامر عبد ربه وعن جامعة عمان الأهلية السيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية.

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