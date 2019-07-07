 وطنا نيوز -الكويت تلغي اعتماد 15 جامعة اردنية من اصل 20
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الكويت تلغي اعتماد 15 جامعة اردنية من اصل 20
التاريخ : 04-07-2019 11:30:29 المشاهدات: 1077

وطنا اليوم-عمان:استبعدت وزارة التعليم العالي في الكويت، اعتماد 15 جامعة أردنية، من اصل 20، فيما ابقت اعتمادها على 5 جامعات فقط، ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وحسب الصحيفة فان الجامعات التي ستبقى معتمدة في الكويت، الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك، إضافة إلى جامعتي الأميرة سمية والهاشمية.
وقالت الصحيفة ان القرار جاء لتحديث قائمة الجامعات الاردنية، بناء على مدى تحقيقها لمعايير جودة التعليم التي وضعها الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضبط جودة التعليم، حيث جاءت الجامعات الخمس المعتمدة في القرار، مصنفة عالميا و عربيا وفق آخر التصنيفات المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن انها حاصلة على الاعتماد الاكاديمي، من هيئة اعتماد متخصصة. 


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