الكويت تلغي اعتماد 15 جامعة اردنية من اصل 20

وطنا اليوم-عمان:استبعدت وزارة التعليم العالي في الكويت، اعتماد 15 جامعة أردنية، من اصل 20، فيما ابقت اعتمادها على 5 جامعات فقط، ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وحسب الصحيفة فان الجامعات التي ستبقى معتمدة في الكويت، الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك، إضافة إلى جامعتي الأميرة سمية والهاشمية.