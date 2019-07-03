الرئيسية | شباب و جامعات القاضي مديرا للنشاط الرياضي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم، تعيين فراس القاضي مديرا للنشاط الرياضي في الجامعة. والجدير ذكره ان فراس القاضي لعب لنادي الجزيرة خلال الفترة من 1976 ولغاية 1991، وتشرف بتمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم، ونال ثقة الهيئة العامة للنادي لعضوية مجلس ادارة النادي لعدة دورات كعضو مجلس ادارة، وتسلم امانة سر لنادي الجزيرة للعديد من الدورات، وكان عضوا في مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، وعمل عضوا في مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة والتايكواندو.



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