تعاون بين جامعتي العقبة للتكنولوجيا وشنجن الصينية

وطنا اليوم-عمان: ‎تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين جامعة العقبة للتكنولوجيا وجامعة شنجن الصينية بشهر أيار الماضي. قام الأستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا بزيارة عمل للصين تضمنت زيارة جامعة شنجن حيث ألتقى خلالها نائب رئيس الجامعة البروفيسور دو هانبيا وعدد من عمداء الكليات ومدير مكتب التعاون الدولي.

‎تضمن اللقاء والذي تم تنسيقه من خلال منتدى رجال الأعمال العرب في الصين وبحضور رئيس المنتدى المهندس عرفات الحراحشة

وتأتي هذه الاتفاقية لتأطير مجالات التعاون المشترك بين الأردن والصين في مجال التعليم، وإلى مد جسور التعاون بين الجامعتين، وتبادل المعلومات والخبرات والبرامج الثقافية والأكاديمية على مستوى الطلبة والهيئة التدريسية لكل منهما، إضافة إلى تقديم فرص تعليم دولية لطلبة الجامعتين بما يتفق وقوانين التعليم المعمول بها في كلا البلدين.

وتضمنت الاتفاقية عددا من البنود وهي: الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من كلا الجامعتين، تبادل المعلومات، تطوير التعاون في مجال البرامج التعليمية والبحث العلمي المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، والبرامج المستحدثة مستقبلا والتي تطرحها كلا الجامعتين بالتشارك فيما بينهما، إضافة للمشاركة في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية بشكل تشاركي وفعال.







