 وطنا نيوز -رئيس عمان العربية يرعى بطولة الأندية العربية لرياضة التيكونجتسو.. الخميس
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رئيس عمان العربية يرعى بطولة الأندية العربية لرياضة التيكونجتسو.. الخميس
التاريخ : 02-07-2019 11:45:42 المشاهدات: 1245

وطنا اليوم-عمان:يرعى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم افتتاح بطولة الاندية العربية لرياضة التيكونجتسو الخميس المقبل، بمشاركة أردنية وعربية واسعة، التي تنظمها اللجنة الاردنية لرياضة التيكونجتسو في الاتحاد الاردني للكيك بوكسينغ.

ويشارك في البطولة، التي تنطلق فعالياتها الخميس الموافق 4/7/2019 في صالة الارينا في المدينة الرياضية، نحو 170 مشاركا، يمثل الأردنيون الاندية الاردنية المحلية بواقع 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، في حين يشارك 70 لاعبا من الأندية العربية المختلفة.


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