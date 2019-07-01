جامعة عمان الأهلية تقدم منحا دراسية للطلبة المتميزين من لاعبي برنامج الإعداد الأولمبي

وقعت جامعة عمان الأهلية واللجنة الأولمبية الأردنية الإثنين 1-7-2019 في مقر الجامعة إتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم منح دراسية للطلبة المتميزين من لاعبي برنامج الإعداد الأولمبي.

وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الاهلية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ، وعن اللجنة الأولمبية الأمين العام السيد ناصر المجالي بحضور رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور ماهر الحوراني والسيدة إيناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة.

وقد أكد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ، على ضرورة دعم اللاعبين الأردنيين المتميزين ومساندتهم نحو تحقيق أفضل الإنجازات في مختلف المنافسات.

وقال: تحرص جامعة عمان الأهلية على دعم الشباب الأردني المتميز لذلك قررت إدارة الجامعة تقديم منح دراسية للطلبة المتميزين من لاعبي برنامج الإعداد الأولمبي لأننا نعرف جيداً المجهودات التي يبذلونها هؤلاء اللاعبين والتضحيات المقدمة من جانبهم لرفع العلم الأردني في البطولات الإقليمية والعالمية.

من جهته أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية السيد ناصر المجالي بهذا الدعم مؤكداً ضرورة مساندة لاعبي منتخباتنا الوطنية والوقوف إلى جانبهم دائماً وتوفير الرعاية لهم لاسيما من الجانب التعليمي.

وقال: نعتز بهذه الإتفاقية والخطوة الكبيرة من جامعة عمان الأهلية في تقديم منح دراسية سنوية لعدد من اللاعبين المتميزين أكاديمياً ورياضياً.

وأضاف : مثل هذه المنح تمنح اللاعبين شعوراً بالأمان والطمأنينة حول مستقبلهم بعيداً عن الرياضة وذلك يساعدهم على التركيز الكامل في الرياضة وحصد الإنجازات للوطن.

هذا وقد قامت إدارة جامعة عمان الأهلية - وبالتزامن مع حفل التوقيع- بتكريم ثلاثة من الطلبة المستفيدين من هذه المنحة وهم نجوم منتخبنا الوطني للتايكواندو ، أحمد أبو غوش وصالح الشرباتي وزيد الحلواني ، تقديراً لهم لما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية وأهمها فوزهم بكأس المركز الأول في بطولة الجامعات الأردنية.