عمان العربية تصدر العدد السابع من مجلتها الحصاد

وطنا اليوم-عمان:أصدرت جامعة عمان العربية العدد السابع من مجلة الحصاد التي تصدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة، والذي زخر بالعديد من المقابلات والحوارات وتغطية شاملة للمؤتمرات والندوات وورش العمل، والمقالات والتقارير الصحفية الاكاديمية المختصة.

وتضمن العدد، الذي يرأس تحريره مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج، سبعة أبواب زخرت بعناوين عديدة في مجالات الريادة والتعليم التقني، وسلطت الضوء على الجوانب الاكاديمية الابداعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة.

كما حفل العدد بإحياء الجامعة للعديد من المناسبات الوطنية كالاحتفال بذكرى الكرامة، ودعم المبادرات الوطنية على غرار مبادرة "عينك على الوطن"، فضلا عن استضافة العديد من الأكاديميين والسفراء والسياسيين والخبراء الذين سلطوا الضوء على دور الاردن الاقليمي وقضايا وطنية على غرار مشكلات التعليم العالي.

وفي هذا العدد، تناولت مقالة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، والتي جاءت بعنوان "أنسنة الاستقطاب"، الحاجة للبحث عن حلول توفر مصادر دخل لتضمن الديمومة للجامعات، مبينا أهمية الاستقطاب اليوم كهدف استراتيجي للجامعات.

ودعا رئيس الجامعة أسرة الجامعة للمشاركة في عملية الاستقطاب من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، وأن تتحول العملية من مركزية محصورة لدى إدارة الجامعة أو رئيس الجامعة، والانتقال بها إلى مستوى تشاركي، يقوم كل فرد في الأسرة بدوره في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أهمية منح الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام دورا وصلاحيات في هذا المجال، وأهمية "اتباع الأسلوب الإنساني الذي يراعي حسن الاستقبال وإشاعة أجواء دافئة لدى الطلبة الجدد، ما يعني تغيير الأسلوب القديم والوصول إلى مفاهيم ومحددات، فيما يشبه مدونة سلوك، تعمم على الجميع لضمان أن الطالب الجديد يحظى بفرصة للدراسة في جامعتنا التي توفر له الاهتمام والاحترام والتقدير، وهذه ميزتنا التنافسية التي نراهن عليها في رفع عدد الطلبة وزيادة الاستقطاب".







