تفاصيل الامتحان التقيمي للعائدين من السودان

وطنا اليوم-عمان:نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلان للطلبة الاردنيين العائدين من السودان، يتعلق بترتيبات عقد الامتحان التقييمي.

وبينت الوزارة ان امتحان مستوى الثالثة سيعقد يوم 3/7/2019 ، في الجامعة الأردنية / قاعات العلوم التربوية والإنسانية ، الساعة الواحدة ظهراً.

لمطالعة اسماء مستوى الثالثة اضغط هنا

اما امتحان مستوى الثانية فبتاريخ 10/7/2019 الجامعة الأردنية / قاعات العلوم التربوية الساعة التاسعة صباحاً

لمطالعة اسماء مستوى الثانية اضغط هنا

وامتحان مستوى الاولى بتاريخ 17/7/2019 الجامعة الأردنية / قاعات العلوم التربوية الساعة التاسعة صباحاً

لمطالعة اسماء مستوى الاولى اضغط هنا

لمعرفة أسماء طلبة مستوى السنة الأولى الذين لن يتقدموا للامتحان (اضغط هنا)

لمعرفة أسماء طلبة التخصصات الأخرى (اضغط هنا)

ونشرت الوزارة مجموعة من الملاحظات حلو الامتحان وهي :

الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول.

يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يقوموا بتسليم وثائقهم فإن تقديم الطالب للامتحان لا يعني قبوله، وعليه لا بد من الحصول على وثائق تبين أنه على مقاعد الدراسة في السودان. أي أنها موافقة مشروطة بتقديم الاثبات قبل الالتحاق في أي جامعة من الجامعات الأردنية.

تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، نظراً لعدم توافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.

فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يقوموا بتسليم وثائقهم فإن وجود أسمائهم ضمن القوائم لا يعني قبولهم، وعليه لا بد من الحصول على وثائق تبين أنهم على مقاعد الدراسة في السودان. أي أنها موافقة مشروطة بتقديم الاثبات قبل الالتحاق في أي جامعة من الجامعات الأردنية.