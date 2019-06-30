مذكرة تفاهم بين عمان العربية والخيرية الشركسية في مجال التعليم والتدريب

وطنا اليوم-عمان: أبرمت جامعة عمان العربية، والجمعية الخيرية الشركسية مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم والتعاون الاكاديمي، من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تكرسها الجامعة.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الاستاذ الدكتور ماهر سليم، والجمعية الخيرية الشركسية ممثلة برئيسها العميد المتقاعد زهدي جانبك، بحضور أعضاء الجمعية أحمد نباص وعماد حجرات وعضو هيئة التدريس في كلية الأعمال الدكتور ظاهر القرشي، في إطار العمل على تقديم منح جزئية تشجيعية للمنتسبين والعاملين وأبنائهم من الجمعية لدراسة درجة البكالوريوس بالبرامج الأكاديمية المتاحة لديه إضافة إلى برنامج الماجستير.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في مجالات القبول الجامعي في البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف كلياتها وتبادل الخبرات والمعارف

وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن هذه المذكرة جزء من العديد من المذكرات التي ترتبط بها الجامعة من منطلق مسؤوليتها المجتمعية ورغبة منها في التشبيك محليا لرفع القدرات وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف التي تزيد من تنافسيتهم وترفع من قدراتهم للعمل والتشغيل الذي يمثل هدفا حكوميا استراتيجيا، وهو جزء من مسؤوليات الجامعات في القيام بهذا الدور.

بدوره قال رئيس الجمعية الخيرية الشركسية العميد المتقاعد زهدي جانبك إن جامعة عمان العربية مؤسسة تعليم عال أردنية تهتم بإتاحة الفرص للدراسة والتعمق في ميادين المعرفة لدى الطلبة والباحثين، مبينا أن الجمعية تسعى من خلال هذه المذكرة إلى توفير التعليم العالي للطلبة من المنتسبين للجميعة، مستثمرين المعرفة والخبرة التعليمية التي تتمتع بها الجامعة التي ترتقي إلى مستويات عالمية.







