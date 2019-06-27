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الرفاعي يرعى حفل تخريج الفوج (26) من طلبتة جامعة عمان الأهلية
وطنا اليوم-رعى دولة سمير الرفاعي (رئيس الوزراء الأسبق) حفل تخريج جامعة عمان الأهلية للفوج السادس والعشرين من طلبتها ( للفصل الدراسي الثاني 2018/ 2019) يوم السبت 29/6/2019 في صالة الأرينا بالجامعة بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ورئيس هيئة المديرين (نائب رئيس مجلس الأمناء ) الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء هيئة المديرين وأعضاء مجلس الأمناء والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الضيوف والمدعوين وأولياء أمور الطلبة الخريجين وذويهم.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي وبآيات من الذكر الحكيم تلاها السيد يامن المناصرة ، ثم ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة في الحفل رحب فيها براعي الحفل والمدعوين والحضور مهنئاً أولياء الأمور بتخرج أبنائهم وبناتهم ، ثم تحدث عن الجامعة وتميزها وانجازاتها قائلاً:
جامعة عمان الأهلية هي الجامعة الخاصة الأولى والتي أسسها المرحوم الدكتور أحمد الحوراني (رحمه الله)، وبقيت سائرة على طريق التميز والريادة .
وفي العام 2018/2019 تميزت الجامعة في العديد من المجالات الأكاديمية نذكر منها:
أولاً: مع جامعة هارفارد لنقل برامج التكنولوجيا وريادة الأعمال إلى طلبة الجامعة .
ثانياً: مع تحالف جامعة (MIT) المصنفة الأولى على العالم والذي يضم (8 جامعات عالمية) لنشر الفكر الر يادي وتأهيل طلبة خريجين قادرين على خلق فرص عمل .
كما أن مجلة البلقاء للدراسات وضعت بأعدادها المختلفة على قواعد بيانات "دار المنظومة " الشهيرة وكذلك تم إدراج المجلة الكترونياً في مكتبة جامعة الحسين بن طلال ومكتبة جامعة اليرموك ، وكذلك تم إشراك المجلة في معامل التأثير العربي.
- تصميم الوسائط المتعددة (كلية العمارة والتصميم).
- علم التجميل (كية العلوم الطبية) .. وهو أول تخصص من نوعه في الأردن.
- ماجستير (التحاليل الطبية المخبرية).. كأول تخصص على صعيد الجامعات الخاصة .
- ماجستير التصميم الداخلي.
- ماجستير القانون الجزائي .
أما على صعيد الاعتمادات فقد حصل تخصص الشبكات وأمن المعلومات على الاعتماد الأمريكي
(ABET) ، كما حصل قسم التسويق على الاعتماد من الهيئة الدولية للمسوقين المحترفين.
وفي ختام كلمته شكر رئيس الجامعة الدعم المتواصل من رئيس هيئة المديرين لمسيرة وأنشطة الجامعة ، كما شكر أعضاء مجلس الأمناء والأساتذة والإداريين.
**وقد قام السيد الرئيس في ختام كلمته بتكريم راعي الحفل دولة سمير الرفاعي وتقديم درع الجامعة التذكاري تقديراً له .
وخصص الشكر للدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين الذي يسير على خطى والده المؤسس المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، كما أهدى إنجازه بتخرجه إلى روح والديه.
**تلا ذلك تلاوة بيان التخريج من كل عميد من عمداء الكليات وقراءة أسماء الخريجين .
**وقام راعي الحفل بتسليم الشهادات والجوائز التقديرية للطلبة الأوائل وبتسليم الشهادات لكافة الخريجين والخريجات.
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