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استحداث تخصصات في درجتي الماجستير والبكالوريوس بجامعة عمان الأهلية
وطنا اليوم-أعلن مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي عن موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته " الثانية عشر" على استحداث برامج الماجستير بتخصصات: العلوم الطبية المخبرية، التصميم الداخلي ، والقانون الجزائي. و على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم التجميل.كما ناقش مجلس أمناء الجامعة العديد من القضايا والامور المتعلقة بالهيئتين التدريسية والإدارية.
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