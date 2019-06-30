الرئيسية | شباب و جامعات استحداث تخصصات في درجتي الماجستير والبكالوريوس بجامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم-أعلن مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي عن موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته " الثانية عشر" على استحداث برامج الماجستير بتخصصات: العلوم الطبية المخبرية، التصميم الداخلي ، والقانون الجزائي. و على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم التجميل.كما ناقش مجلس أمناء الجامعة العديد من القضايا والامور المتعلقة بالهيئتين التدريسية والإدارية.

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