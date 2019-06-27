ورشة تعريفية في جامعة عمان الاهلية عن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

وطنا اليوم-نظمت إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ورشة تعريفية في جامعة عمان الأهلية عن جائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية بحضور الدكتور قصي شمبور عميد كلية تقنية المعلومات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.

وقدّم الفريق المشارك من الجائزة عرضاً شاملاً عن أهداف الجائزة وآليات المشاركة فيها وكيفية التقدم إليها، والقطاعات المستهدفة لتصميم تطبيقات تتعلق بالخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، كقطاعات الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وبيئة الأعمال، والسياحة، وهي القطاعات التي تشكل أولوية في عمل الحكومة.

كما أشار الفريق أن الهدف من إطلاق هذه الجائزة إشراك طلبة الجامعات في تصميم الخدمات الحكومية، وتوفير حلول تسهل على المتعاملين إجراءات معاملاتهم، وكذلك تشجيع الطلبة على ابتكار الحلول الإبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة تخدم مؤسسات الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين طلبة الجامعات والجهات الحكومية من خلال إشراكهم في حلول تعزز جودة الحياة.

ويذكر أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قد رعى في السادس عشر من شهر نيسان الماضي حفل إطلاق الجائزة لأكثر من (300) ألف طالب جامعي في الأردن، والتي يمكن لطلبة الجامعات المشاركة فيها للفوز بإحدى ثلاث جوائز يبلغ مجموعها مائة ألف دينار أردني مقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل ثلاثة تطبيقات يقدمها الطلبة.

وفي نهاية الورشة التعريفية تم الاجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية حول الجائزة وآلية المشاركة فيها، وأهمية التواصل مع القطاعات المعنية قبل وأثناء مرحلة تصميم التطبيق، والعديد من التفاصيل الفنية الأخرى.