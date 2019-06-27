الرئيسية | شباب و جامعات ورقة عمل عمادة البحث العلمي" عمان الأهلية" بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية بجامعة النيل تعتمدكتوصيات نهائية للمؤتمر

وطنا اليوم- شاركت عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية ممثلة بعميدة البحث العلمي فيها الاستاذة الدكتورة إخلاص الطراونة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التاثير العربي الذي عقد في مصر بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية ومشروع معامل التاثير العربي وجامعة النيل في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ حزيران ٢٠١٩، بحضور عدد كبير جدا من الجامعات العربية. و قدمت د.الطراونة ورقة علمية وعرضا تقديميا للمشاركين حول تجربة جامعة عمان الأهلية في النشر العلمي اضاءت فيه على جهود الجامعة في تحفيز النشر العلمي وخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي. مشيرة بعرضها الى مجلة البلقاء للبحوث والدراسات: أهدافها، وشروط النشر فيها، ومستواها القوي.كما قدمت الطراونة رسالة للمؤتمرين العرب مفادها انه لا بد من وجود رابطة او جمعية او جهة ما تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية تعمل على إيجاد قاعدة بيانات عربية تضم كل الدوريات العربية وتصنيفها ومراجعتها أسوة بقواعد البيانات العالمية، وضرورة ان يكون هناك معدل استشهاد عربي للباحثين والكتاب العرب، وأهمية ايجاد تصنيف عربي قوي للجامعات العربية مبني على مؤشرات أداء رصينة وقوية وان تراجع أداء الجامعات وتصنفها. وان يتفرع عن تلك الرابطة او الجهة جمعية للاهتمام بالبحث العلمي في العالم العربي.وقد لاقى مقترح العميدة استحسانا وقبولا وثناءا من جميع الحاضرين واثنى بدوره رئيس اتحاد الجامعات العربية معالي الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة على تقديم الطراونة لتجربة عمان الأهلية وعلى جهود الجامعة وعلى مقترح الدكتورة وأكد انهم يعملون وسيعملون على تحقيق المقترح بخطتهم الاستراتيجية. واعتبرت رسالة الطراونه للمؤتمرين بمثابة توصيات نهائية للمؤتمر.













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