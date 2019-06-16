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الدكتور الحمد إلى رتبة أستاذ مشارك
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور حسام الحمد إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.
والدكتور الحمد حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة القصيم / السعودية، وأستاذا مساعداً في الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
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