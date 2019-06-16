المولا يرعى تخريج طلبة التعاون الدولي من جامعة كوينز بلفاست الايرلندية

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا تخريج طلبة برنامج التبادل الثقافي من جامعة كوينز بلفاست الأيرلندية، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم ومديرة مركز اللغات الدكتورة علا الدباغ.

وقال المولا إن جامعة البترا تعمل على تفعيل بنود اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية بما يحقق الاستفادة لطلبة جامعة البترا وطلبة الجامعات المتعاونة، من خلال برنامج التبادل الطلابي والأكاديمي. مضيفاً أن التبادل الطلابي يحقق الفائدة العلمية كما يساعد في إثراء المعرفية الثقافية من خلال الاطلاع على ثقافة الدولة التي يرسل إليها الطلبة، وكذلك من خلال كون الطلبة أنفسهم سفراء لبلادهم وثقافتها عند ابتعاثهم ضمن هذه البرامج.

وأشارت مديرة المركز الدكتورة علا الدباغ إلى أن البرنامج انطلق بتعريف الطلبة بالأردن وتاريخه وبالثقافة العربية من خلال تنظيم رحلات ميدانية للأماكن الأثرية والمقدسة والتاريخية التي ساهمت في تشكيل وبناء الثقافة الأردنية وصناعة الهوية العربية والإسلامية للمنطقة، مضيفة أن البرنامج تضمن توفير رفقاء من طلبة جامعة البترا لمساعدة طلبة جامعة كوينز على الاختلاط بأبناء المجتمع الأردني والتعرف عن قرب على الثقافة الأردنية والعربية.

ووجه الطلبة من جامعة كوينز بلفاست الشكر لرئاسة جامعة البترا وإدارة مركز اللغات على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج الثقافي لطلبة الجامعة مشيرين إلى أن البرنامج حقق أهدافه في تقديم صورة واضحة عن الثقافة العربية والإسلامية من خلال ثقافة الأردن التي تمثل نموذجاً عن ثقافة العديد من دول الشرق الأوسط العربية والإسلامية.







