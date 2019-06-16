رئيس عمان العربية يلتقي وفداً أمريكياً

وطنا اليوم-عمان:التقى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم اليوم الاثنين وفدا أمريكيا من جامعة "بالم بيتش اتلانتاك"، يضم وفدا من طلبة الجامعة، ويترأسه الدكتور في تخصص علم الانسان وعلم الاجتماع مايك كرايفن ، والدكتورة كاتي ماسلو المتخصصة في الارشاد النفسي.

وتخلل اللقاء عرض أوجه التعاون بين الجامعة والوفد الامريكي في مجالات التعليم، والتشبيك بين الطلبة في مجال التعلم، والاطلاع على القواسم المشتركة الانسانية بين المجتمعات، فضلا عن الاطلاع على قيم وثقافة المجتمع الاردني.

وفي هذا الصدد بين رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم لأهمية التعددية والتسامح التي يمتاز بها الاردن، الذي يصنف المجتمع فيه كمجتمع متمدن تحكمه عادات وقيم في قبول الاختلاف واحترام الرأي والرأي الاخر، مشيرا للجهود الاردنية في تعزيز ثقافة التسامح وفكره لمواجهة فكر الارهاب الذي يرفضه ويحاربه الاردنيون في مواقعهم المختلفة.

وفي هذا السياق قال الأستاذ الدكتور ماهر سليم إن الاردن ينبذ ويرفض التشدد بكل أشكاله، مؤكدا دوره في الاستقرار العالمي عبر العمل على إيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، من منطلق دوره في حفظ الامن والسلم العالميين، ومن منطلق وصاية جلالة المللك عبدالله الثاني على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وعرض الأستاذ الدكتور ماهر سليم في اللقاء الذي حضره عميد كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة هيام التاج وعميد شؤون الطلبة الدكتور فؤاد الجوالدة، نبذة عن الجامعة وكلياتها والبرامج والتخصصات التي تدرس فيها، مشيرا لكفاءة خريجيها في سوق العمل المحلي والعربي، فضلا عن اسهامات الجامعة في المجتمع من منطلق مسؤوليته االمجتمعية.

بدوره ثمن رئيس الوفد الدكتور مايك كرايفن الدور الاكاديمي المهم لجامعة عمان العربية في التعليم والتنمية وخدمة المجتمع، معربا عن تطلعه في تمكين الطللبة الاميركيين من تكوين معرفة كافية عن الجوانب المضيئة للثقافة العربية بشكل عام والثقافة الاردنية بشكل خاص، تكريسا للقواسم المشتركة.







