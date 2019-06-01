الرئيسية | شباب و جامعات الملحق الثقافي التركي يزور جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:قام سعادة الملحق الثقافي التركي بزيارة إلى جامعة فيلادلفيا ، واستقبله مستشار الجامعة معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال ،ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ومدير مركز اللغات الاستاذ الدكتور مروان عبيدات ، والدكتورة ابتسام حسين مساعد مدير مركز اللغات، وقد جاءت زيارة الملحق الثقافي لدراسة سبل فتح التعاون الثقافي والعلمي واللغوي بين جامعة فيلادلفيا والجامعات في تركيا لتعزيز فرص التبادل التعليمي والبدء بتفعيل برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في الجامعة المزمع فتحها – إن شاء الله- في مركز اللغات ، وقد أشاد الملحق التركي بالجامعة وبحسن الاستقبال. ويؤمل الطرفان أن تأخذ العلاقات بين الجانبين مسارها المتنامي مستقبلاً. وفي نهاية الزيارة اصطحب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ونائب الرئيس ومساعد مدير مركز اللغات الملحق الثقافي في جولة تعريفية بالجامعة وزيارة مركز اللغات.















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