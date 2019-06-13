عمان العربية بصدد استحداث تخصص هندسة الطاقة المتجددة

وطنا اليوم-عمان:تستحدث جامعة عمان العربية قريبا تخصصا، يلبي احتياجات سوق العمل، ويمثل أحد التخصصات التي تشهد إقبالا.

وبات من المقرر، أن تبدأ الجامعة بإعداد البنية التحتية والفوقية لتخصص هندسة الطاقة المتجددة، بمستوى البكالوريوس، والذي سيتبع لكلية الهندسة.

وكان رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم كشف عن تكريس الجامعة لمفهوم التعليم التقني، حيث بين أن الجامعة تقدمت بطلب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطرح تخصصين جديدين في الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة، فضلا عن العمل على طرح تخصص في مستوى الماجستير في التخطيط الاستراتيجي وإعداد القادة.

وأضاف رئيس الجامعة ان هذا التوجه يمثل تكريسا لرؤية ورسالة الجامعة التي تنتهجها، والتزاما بمسؤوليتها الاجتماعية في إثراء عملية البحث عن مصادر بديلة للطاقة التي تتركز في الخطة الاستراتيجية للحكومة في بحثها عن مصادر طاقة محلية بديلة ، كما أن استحداث التخصص يندرج ضمن خطة الجامعة في التوسع نحو استحداث تخصصات أخرى تهم سوق العمل.

وقال عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة أن تخصص هندسة الطاقة المتجددة يعتبر إضافة نوعية للتخصصات الموجودة في الكلية كتخصص الهندسة المدنية وتخصص هندسة العمارة.