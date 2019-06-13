الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تشارك في ورشة عمل دبلوماسية العلوم

وطنا اليوم-عمان:بدعم من جامعة فيلادلفيا شاركت الدكتورة فدوى الحلايقة عميدة كلية التمريض في ورشة عمل بعنوان: " دبلوماسية العلوم"BA-TWAS-AAAS Regional Workshop on Science Diplomacy والتي عقدت في مكتبة الإسكندرية/ الاسكندرية في الفترة الواقعة بين 12-16/6/2019, حيث مُولت هذه الورشة من قبل أكاديمية العالم للعلوم و الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ( TWAS, AAAS). وقد نافس على هذه الورشة أكثر من 100 عالم/ عالمة من المنطقة العربية وفاز بالمشاركة 23 عالم وعالمة. حيث ركزت الورشة على أهم المواضيع التي تُبنى عليها دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية ووفرت لمحة عن أهم المهارات التي من خلالها يستخدم فيها العلم, التكنولوجيا و الأبداع في بناء دبلوماسية العلوم وقيادة العالم وحل المشاكل والنزاعات المشتركة بين البلدان.



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