اختيار 28 طالبا وطالبة من الأردن للدراسة في أمريكا

وطنا اليوم-عمان:اختارت السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، 28 طالبا وطالبة اردنيين ليكونوا سفراء الاردن من الشباب في برنامج YES للتبادل الثقافي للعام الدراسي 2019-2020.

ونشرت السفارة على حسابها على الفيسبوك، منشورا أرفقت به صورة الطلبة المشاركين في البرنامج، وزارت المجموعة السفارة الامريكية الاسبوع الماضي للتحضير لتجربتهم المقبلة.

ويرسل برنامج كينيدي لوغار للتبادل الثقافي طلاب في المرحلة الثانوية الى الولايات المتحدة لدراسة عام دراسي كامل في احدى المدارس الثانوية والعيش مع عائلة امريكية.

يذكر أن برنامج YES للتبادل الثقافي، شارك فيه 329 اردني منذ تأسيسه عام 2002.

وختمت السفارة منشورها على الفيسبوك، بتهنئة الطلبة، قائلة: "الف مبروك لأجدد مشاركينا في هذا البرنامج المرموق".