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العمل تنفي وجود خلاف بين وزيرها ورئيس اليرموك
وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الرسمي لوزارة العمل محمد الخطيب انه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص خلاف بين وزير العمل نضال البطاينة ورئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور زيدان كفافي، حيث تمت دعوة الوزير لتخريج الفوج الاول من طلبة كلية الطب بالجامعة، الا ان الوزير ونتيجة لارتباطاته في نشاط رسمي لم يحضر حفل التخرج ، حيث توجه لرئاسة الجامعة لتهنئة رئيس مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة بتخريج الطلبة.
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