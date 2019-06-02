الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تعزي بوفاة رئيس المكتب الثقافي الكويتي

وطنا اليوم-رئيس جامعة عمان الأهلية أ.د. ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية يتقدمون بأحر التعازي من سعادة الأستاذ عزيز رحيم الديحاني – سفير دولة الكويت في الأردن وسعادة أ.د. بدر المطيري الملحق الثقافي الكويتي وكامل أركان السفارة والملحقية بوفاة أ.د. فلاح مطر الشمري رئيس المكتب الثقافي الكويتي في الأردن تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

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