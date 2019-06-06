هندسة فيلادلفيا تنظم ورشة لتطوير خارطة الأردن للطاقة الأبنية الخضراء

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سالفورد البريطانية ضمن برنامج التعاون البحثي الأردني البريطاني (نيوتن-الخالدي) خلال الفترة 10-13 حزيران 2019 وتهدف الورشة تطوير خارطة طريق أردنية للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء. شارك في الورشة 15 خبيرا من العاملين في المراكز البحثية المتخصصة في الجامعات البريطانية بالأضافة الى 25 خبيراً وباحثاً من الجامعات الأردنية وكذلك حضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والأسكان, نقابة المهندسين الأردنيين, مجلس البناء الأخضر, ومؤسسات المجتمع المحلي.

اشار الدكتور علاء شديفات عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية في جامعة فيلادلفيا/ المنسق العام للورشة بأن هذا النشاط العلمي المتميز أتاح الفرصة للمشاركين من الأردن بالإلتقاء بنظرائهم من الجامعات البريطانية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالطاقة المتجددة والأبنية الخضراء وتبادل الخبرات على المستوى الدولي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة والابنية الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وجرى خلال الورشة عقد جلسات حوارية للخروج بمشاريع ابحاث مقترحة في مجال الطاقة والابنية الخضراء قابلة للتطبيق في الاردن. كما تم تنظيم زيارة ميدانية الى مجمع الملك حسين للأعمال وذلك للأطلاع على تجربة الأردن في مجال الأبنية الخضراء بالأضافة الى زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأردنية.

وفي حفل الختام أكد معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة بأن جامعة فيلادلفيا تعمل على أن تكون متميزة في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، ومن هنا تأتي أهمية هذا النشاط وضرورة التواصل لتحويل مقترحات البحوث الى مشاريع قابلة للتنفيذ في الأردن. كما تحدث الدكتور هشام القاضي من جامعة سالفورد البريطانية عن دور جامعة فيلادلفيا في تنظيم ورشة العمل وتوفير مستلزمات نجاحها مع التأكيد على مواصلة التعاون في المجال الأكاديمي والبحث العلمي. وفي ختام الحفل وزعت شهادات المشاركة والهدايا التذكارية على المشاركين. وقد حضر فعاليات الجلسة الختامية عطوفة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وعدداً من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.







