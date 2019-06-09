جامعة عمان الأهلية تستضيف مسابقة المناظرات الوطنية لعام 2019

وطنا اليوم-عمان:استضافت جامعة عمان الاهلية يوم امس في مدرج نزار قباني مسابقة المناظرات الوطنية لعام 2019 والتي ينظمها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلبة برنامج أشارك +.

وتم عقد مسابقات إقليمية بين الجامعات الشريكة وعددها 24، أدت إلى ترشح ستة فرق للمشاركة في مسابقة المناظرات الوطنية الطلابية وهي: (الجامعة الألمانية الأردنية – الجامعة الأردنية – جامعة مؤتة – جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا – جامعة اليرموك – كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية).

وتم تشكيل لجنة تحكيم محايدة للمسابقة مكونة من: السيد علي الطراونة – السيدة نادين النمري – والسيد عريب الرنتاوي.

كما تضمنت المناظرات على عدة محاور أبرزها: (جعل خدمة العلم الزامية – كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالأردن – مساهمة الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتزايد الشائعات – والمناظرة النهائية حول وجوب خفض عدد مقاعد مجلس النواب).

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز جامعة مؤتة بالمركز الأول برصيد 66 نقطة، بينما حلت الجامعة الأردنية في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.