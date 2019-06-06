مواعيد امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التعليم العالي إن اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي قررت أن تكون امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان أيام ٣ و١٠ و ١٧ من شهر ٧ للمستوى الثالث (س٦،٥،٤) والثاني (س٣) والأول (س٢) على التوالي.

واضاف المعاني في تغريدة له، ان عميد كلية طب الأردنية سيعقد اجتماعا ارشاديا للطلبة يوم ٦/٢٣ وستعلن التفاصيل اليوم إن شاء الله.

وتاليا تغريدة المعاني: