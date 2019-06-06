 وطنا نيوز -مواعيد امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان
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مواعيد امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان
التاريخ : 17-06-2019 03:37:37 المشاهدات: 1011

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التعليم العالي إن اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي قررت أن تكون امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان أيام ٣ و١٠ و ١٧ من شهر ٧ للمستوى الثالث (س٦،٥،٤) والثاني (س٣) والأول (س٢) على التوالي.
واضاف المعاني في تغريدة له، ان عميد كلية طب الأردنية سيعقد اجتماعا ارشاديا للطلبة يوم ٦/٢٣ وستعلن التفاصيل اليوم إن شاء الله.

وتاليا تغريدة المعاني:

قررت اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي أن تكون امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان أيام ٣ و١٠ و ١٧ من شهر ٧ للمستوى الثالث(س٦،٥،٤) والثاني (س٣) والأول (س٢) على التوالي، و سيعقد عميد كلية طب الأردنية اجتماعا ارشاديا للطلبة يوم ٦/٢٣ وستعلن التفاصيل اليوم إن شاء الله.


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