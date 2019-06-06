جامعة فيلادلفيا تشارك في فعاليات الكونجرس الأوروبي في المانية

وطنا اليوم-عمان:تطبيقا لرؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا بالتميز والارتقاء في البحث العلمي . شاركت الدكتورة مها عطعوط من كلية التمريض في فعاليات الكونجرس الأوروبي السادس عشر للرعاية التلطيفية في العاصمة الألمانية برلين. حيث عرضت الدكتورة بحثا شفويا بعنوان : (خبرات الأمهات الأردنيات ممن لديهم أكثر من طفل يعانون من نفس المرض المزمن)

أوصت هذه الدراسة ( والتي تعتبر الاولى من نوعها) بضرورة تفهم معاناة الأمهات ممن لديهن أكثر من طفل يعانون من نفس المرض المزمن, وأهمية توفير المشورة والدعم الاجتماعي والنفسي لهن مع الاخذ بعين الاعتبار خبراتهن الواسعة واشراكهن في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاج أطفالهن المصابين .

كما وعرض في نفس المؤتمر على شكل بوستر بحث بعنوان : (تغيير أولويات الرعاية لدى أهالي الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان : دراسة نوعية من الاردن) لنخبة من طلبة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا (عبد الله الدواغرة ، محمود ثلجي) بالتعاون مع المدرسة أماني خرابشة من الخدمات الطبية الملكية.



