عمان الاهلية والجمعية الاردنية في أبو ظبي تكرمان متفوقي الثانوية العامة

وطنا اليوم-عمان:ضمن خططها للتواصل مع ابناء الاردن في الخارج كرمت جامعة عمان الاهلية بالتعاون مع الجمعية الاردنية في ابو ظبي الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وذلك بحضور السفير الاردني في الامارات جمعة العبادي ورئيس جامعة عمان الاهلية أ.د ساري حمدان ورئيس الجمعية الاردنية في ابو ظبي السيد محمد ابو هزيم ورئيس مجلس رجال الاعمال الاردني في ابو ظبي السيد محمد المعايطة وكوكبة من رجال الاعمال الاردنيين في الامارات وابناء الجالية الاردنية وعائلاتهم.

والقى السفير جمعة العبادي كلمة رحب فيها برئيس جامعة عمان الاهلية أ.د ساري حمدان والحضور وقدم الشكر الى دولة الامارات العربية المتحدة ووزارة التربية والتعليم الاماراتية التي تحرص على تسليح الطلاب بالمعارف الاساسية من خلال المناهج العصرية الرائدة في المنطقة والتهاني الى اهالي الطلبة المتفوقين على تفوق ابنائهم والذي جاء ثمرة جهدهم وسهرهم على مدار اثنا عشر عاما قضوها على مقاعد الدراسة المدرسية.

وقال العبادي "كما لا يفوتني في هذا المقام ان اقدم كل شكر والتقدير لجامعة عمان الاهلية هذا الصرح الاكاديمي الرائد الذي يعد مدعاة لفخر واعتزاز الاردنيين في كل مكان؛ فدور عمان الاهلية لا يقتصر على الجانب الاكاديمي فقط بل تعدى ذلك الى اسهاماتها الحقيقية في دعم الاقتصاد الاردني والمجتمع".

وأضاف "ولعل هذه المبادئ تمثل ترجمة واقعية لدورها الفاعل والمؤثر في تجسيد نهج قيادتنا الهاشمية الحكيمة وتحقيق شعار الانسان اغلى ما نملك" والانطلاق بهذه الشمولية لتشمل الاردنيين في الخارج.

من جانبه القى رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة قدم من خلالها الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة ”قيادة وشعبا ” على حسن الرعاية للأردنيين و توفير سبل الراحة والنجاح لأبنائهم, وهنأ أولياء الأمور بنجاح أبنائهم متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

وقدم أ.د. حمدان شرحا مفصلا عن الجامعة تحدث فيه عن المستوى الاكاديمي والعلمي الذي وصلت اليه والاتفاقيات العالمية التي قامت الجامعة بإبرامها مع اشهر واعرق الجامعات في العالم والتخصصات التي تطرحها، مؤكدا على اهتمام الجامعة بجودة العملية التعليمية وبنوعية مخرجاتها مشيرا الى النجاحات الكبيرة التي حققتها الجامعة محليا وعربيا وعالميا خلال مسيرتها الزاخرة بالانجازات.

كما استعرض الدوافع التي اوصلت الجامعة الى مستويات متقدمة بين نظيراتها العالمية وذلك من خلال الدعم الكبير من هيئة المديرين للجامعة ومن خلال نوعية اساتذتها واستخدام أحدث الوسائل التعليمية المبتكرة مع موائمة مخرجاتها وسوق العمل من خلال طرحها تخصصات نوعية تلبي احتياجات السوق وتوفر فرص للعمل لخريجيها بوقت قياسي.

من جهته اكد رئيس الجمعية الاردنية في ابو ظبي السيد محمد ابو هزيم على حرص الجمعية على تنظيم هكذا فعاليات والتي من شانها الاسهام في تقوية العلاقات ما بين الاردنيين في الداخل والخارج بالإضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه في نشر التوعية ما بين طلبة الثانوية العامة وأهاليهم عن التخصصات التي من الممكن ان يختاروها بعد اجتيازهم لمرحلة الدراسة الثانوية .







