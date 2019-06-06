الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تبحث برامج مشتركة مع جامعة سالفورد البريطانية

وطنا اليوم-عمان:ناقش معالي الأستاذ الدكتور مروان رسام كمال مستشار جامعة فيلادلفيا لدى لقائه الأستاذ الدكتور هشام القاضي عميد دراسات البيئة المبنية في جامعة سالفورد البريطانية التعاون في مجال برامج الدراسات العليا المشتركة والبحث العلمي وعقد الورشات العلمية المتخصصة وتبادل زيارات الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية بما ينعكس إيجاباً على العملية الأكاديمية. وأكد معالي مستشار الجامعة على ضرورة التنسيق بين الجامعتين ودراسة امكانية استحداث برامج دراسات عليا مشتركة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فيما أكد الدكتور هشام القاضي على أهمية التعاون مع جامعة فيلادلفيا لسمعتها المتميزة في الأردن والمنطقة وحرصه على تفعيل افاق التعاون الثنائي في مجال البرامج الدراسية المشتركة وتنظيم ورش العمل وتنفيذ البحوث العلمية المشتركة لخدمة المجتمع. حضر اللقاء عطوفة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور قاسم العبيدي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.



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