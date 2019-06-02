عمان الاهلية والجمعية الاردنية بمدينة العين بالامارات تكرمان طلبة الثانوية من الجالية الاردنية

وطنا اليوم-كرمت جامعة عمان الاهلية والجمعية الاردنية في مدينة العين (الامارات العربية المتحدة ) طلبة الثانوية العامة من أبناء الجالية الاردنية هناك.

وقدم الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة " قيادة وشعبا " على حسن الرعاية للاردنيين و توفير سبل الراحة والنجاح لأبنائهم .

كما شكرالحضور من الشخصيات الاردنية والاماراتية والسيد احمد الجبور رئيس الجالية الاردنية في مدينة العين.

و أكد الدكتورحمدان على المساواة بالرسوم في الجامعة لكافة الطلبة الاردنيين "من داخل وخارج الاردن" وعلى اهتمام الجامعة بجودة العملية التعليمية وبنوعية مخرجاتها مشيرا الى الانجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة محليا وعربيا وعالميا .

وهنأ أولياء الأموربنجاح أبنائهم متمنيا لهم المزيد من التوفيق. كما قدم الشكر للجمعية الاردنية بمدينة العين على تنظيمها للح