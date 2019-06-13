مناقشة مشاريع تخرج ريادية في عمان العربية تمثل نواة لشركات ناشئة

وطنا اليوم-عمان: نوقشت في جامعة عمان العربية مشاريع تخرج طلبة كلية العلوم الحاسوبية و المعلوماتية، في مجالات تقنية متعددة.

وخضعت المناقشات، وعددها 11 مشروع تخرج، لتحكيم لجان علمية متخصصة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وفي هذا الصدد قال الأستاذ الدكتور محمد عطير ، المشرف على مساق مشروع التخرج، إن مشاريع التخرج هذا العام كانت ذات جودة و عالية المستوى، مبينا أن "الكثير منها يرقى لأنها يكون مشاريع ريادية و من الممكن تحويلها إلى شركات ناشئة".

وتم هذا العام تبني جائزة أفضل مشروع، في وقت تنافس فيه على هذه الجائزة ثلاثة مشاريع في المرحلة النهائية.

وحصل المشروع FreeSemsar، على المركز الاول، حيث تميز بشموليته و إمكانية تسويقه كمنتج برمجي متكامل في الأسواق المحلية و العالمية. و يهدف هذا المشروع إلى ربط البائع بالمشتري لأي منتج دون تحمل أي طرف للعمولات، إضافة إلى الميزات الكبيرة التي تسهم في ربطهم و تحديد مواقعهم و تسهيل تواصلهم.

أما المركز الثاني كان لمشروعSpace Shooter، و هو عبارة عن تطبيق للعبة إلكترونية تم تصميمها بشكل متقن و جذاب لتناسب جميع الأعمار حيث يمكن تحميل هذه اللعبة على الأجهزة الذكية. في حين كان المركز الثالث من نصيب مشروع بعنوان Virtual Tour، و هو تطبيق نوعي على مستوى مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية، حيث يسمح هذا التطبيق -والذي يعمل بتقنية الواقع الإفتراضي Virtual Reality - زيارة المواقع الأثرية الأردنية و التعامل معها و مشاهدتها كما لو كانت فعلية، حيث يمكن للتطبيق بأن يسهم في التسويق للمواقع الأثرية.







