ورشة تصميم لهندسة فيلادلفيا بعنوان شارع خرفان من الفصل الى الوصل

وطنا اليوم-عمان:نظم قسم هندسة العمارة في جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع بيت شقير للثقافة والتراث ورشة عمل بعنوان "شارع خرفان من الفصل الى الوصل" بمشاركة نخبة من ممثلين المجتمع المحلي واصحاب الاختصاص في تطوير الخطة الانمائية المقترحة من طلبة السنة الرابعة في هندسة العمارة وبرعاية السيد اسماعيل البستنجي رئيس اللجنة المحلية لمنطقة زهران الذي أكد على أهمية مشاركة الشباب مع اصحاب الخبرة ومتخذي القرار في تنمية المجتمع وتمكين المهندسين الشباب في التعامل مع الواقع. واشار عطوفة المهندس ايهاب عمارين مدير متحف الاردن على ضرورة تضمين متحف الاردن بصفته نقطة جذب ثقافية وسياحية فعالة في الخطة الانمائية الجاري العمل على تطويرها. بالمقابل تفاعل المهندس بلال حماد والمهندس ايمن زعيتر مع المشكلة التي تناولتها الدراسة على نطاق المدينة مع التركيز على توفير حلول تزيد من نفاذية المكان وترتبط بنظام الحركة والمرور في المدينة. ركزت المهندسة سوسن الماجد والمهندسة ريم الصياغ على التوازن ما بين القيمة الاستثمارية والقيم الثقافية السياحية وتحقيق تجربة حسية ممتعة في المكان وتوثيق المنطقة التراثية تاريخيا وسياحيا وفق متطلبات وزارة السياحة. كما اشارت الدكتورة نوار سامي مهدي عضو هيئة التدريس في جامعة فيلادلفيا الى ميزة الموقع التي تعزز اهتمام الطالب بالتراث وفهم اصول الهوية العمرانية في مدينة عمان.

بالرغم من استناد المقترح على مشاركة المجتمع المحلي في الشارع نوه السيد حسان النسور كاحد الناشطين في المجتمع المحلي لمنطقة زهران الى ضرورة توسيع دائرة المشاركة المجتمعية للمناطق المحيطة وذلك لزيادة فرصة الشارع من التفاعل مع المحيط. القى المهندس سمير عمارين والمهندس اسيد العيطان مسؤول جائزة تميز الدولية في الاردن الضوء على دور مثل هذه الورش في تجسير العلاقة ما بين الجامعات والمجتمع المحلي.

وتناولت الجلسة الثانية من ورشة العمل بحث دور متحف الاردن في الخطة الانمائية المقترحة، وتحديد العناصر الحيوية في المقترح وطبيعة الدراسات العمرانية والاستثمارية الواجب اجراءها للاستمرار في المشروع. تناولت الجلسة منهجية العمل التي من شانها زيادة فرص تعاون اصحاب العلاقة والمستثمرين في المساهمة بتطوير الخطة الانمائية بعد تعديلها بحسب اضافة المشاركين من اصحاب الاختصاص. اهتمت المهندسة نسرين الطراونة بالعمل على تحويل الرؤيا المطروحة في الدراسة الى ارقام يمكن الاستناد عليها في اجراء دراسات جدوى اقتصادية لتشجيع الاستثمار. من جانبها اهتمت المهندسة يارا سميرات بتخطيط وتصميم تجربة حسية شيقة للزوار.

في نهاية الورشة اكد المهندس سميح شقير اهمية الاستمرار في متابعة تطبيق مخرجات الورشة التي تساعد في توفير مقترحات اكثر فاعلية في التنمية المستدامة لشارع خرفان المتميز بقيمته التراثية والثقافية العالية كواحد من اقدم شوراع جبل عمان. من ناحيتها اشارت الدكتورة افنان صالح عضو هيئة التدريس في جامعة فيلادلفيا والمشرفة على الدراسة الى ان المقترح الذي تم عرضه خلال هذه الورشة هو نتيجة للمشاركة مع اهالي الشارع وبحسب مخرجات الورشة التي تم عقدها سابقا في بيت شقير، واكدت على ضرورة الاستمرار في متابعة تطوير الخطة الانمائية بحسب مخرجات هذه الورشة ومن خلال مشاريع طلبة قسم هندسة العمارة في الجامعة وبالتعاون مع بيت شقير للثقافة والتراث.

أثنى الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا على الجهود المبذولة من قبل قسم هندسة العمارة ودورهم الفاعل في توجيه مشاريع الطلبة لخدمة المجتمع حيث تضمنت رسالة جامعة فيلادلفيا سعيها المتواصل لبناء شراكة مثمرة مع المجتمع.